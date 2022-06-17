Граждане из Узбекистана и Казахстана воюют в Украине в качестве наемных бойцов

CentralAsia (UZ) - 17 июня текущего года Министерство обороны РФ опубликовало свои данные о количестве иностранных наемников, которые прибыли воевать на стороне Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с начала специальной военной операции киевские власти привлекли на Украину 6956 иностранных наемников, среди них присутствует один узбекистанец, который числится как живой. Кроме того, из стран Центральной Азии в списках значится один гражданин Казахстана.

Узбекская сторона пока официально не прокомментировала данные военного ведомства России.

В МИД РУз узбекистанцам ранее напомнили о тюремном сроке за военную службу в иностранных государствах.