Граждане из Узбекистана и Казахстана воюют в Украине в качестве наемных бойцов

- Узбекистан, общество
- 16:37, 17 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - 17 июня текущего года Министерство обороны РФ опубликовало свои данные о количестве иностранных наемников, которые прибыли воевать на стороне Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего с начала специальной военной операции киевские власти привлекли на Украину 6956 иностранных наемников, среди них присутствует один узбекистанец, который числится как живой. Кроме того, из стран Центральной Азии в списках значится один гражданин Казахстана.
Узбекская сторона пока официально не прокомментировала данные военного ведомства России.
В МИД РУз узбекистанцам ранее напомнили о тюремном сроке за военную службу в иностранных государствах.
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