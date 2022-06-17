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Украину покинули более 7,7 млн человек, — ООН (карта)

CentralAsia (CA) -  Украину с начала военных действий покинули 7 млн 703 тыс. 857 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали более 4 млн человек, в Россию – более 1 млн, в Венгрию – более 782 тыс., в Румынию – свыше 659 тыс., в Словакию – свыше 510 тыс., Молдову – 502 тыс., Беларусь – 16 655, в другие европейские страны – более 2 млн человек.

В 2021 году численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) составила на 1 января 2022 года 41 млн 167,3 тыс. человек.

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