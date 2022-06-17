Украина вводит визовый режим для граждан России

CentralAsia (CA) - С 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан России. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства, предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», — отметил Зеленский.

По его словам, сегодня Кабмин должен принять это решение – «О прекращении действия соглашения между правительством Украины и России о безвизовых поездках граждан двух стран и о применении некоторых международных договоров».