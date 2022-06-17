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В Ташкентском метро из-за короткого замыкания загорелся вагон (видео)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилось видео, на котором поезд надземного метро встал из-за короткого замыкания. В Ташкентском метрополитене 17 июня прокомментировали ситуацию.

Часть придорожной балки из-за сильно ветра сместилась со своего места и врезалась в токоприемник движущегося поезда. Это стало причиной короткого замыкания, которое и привело к пожару.

В результате пожара сгорела боковая часть вагона. Возгорание засняли очевидцы.

«Около 20:05 16 июня часть придорожной балки между станциями 6 и 7 станциями была повреждена и смещена из-за сильного ветра. В результате произошло короткое замыкание», — официально сообщает пресс-служба.

Уточняется, что на место происшествия выехали ответственные сотрудники для выяснения ситуации. О пострадавших в результате пожара в вагоне метро не сообщается.

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