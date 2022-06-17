В Ашхабаде готовится к открытию парк «Ташкент»

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде близится к завершению строительство нового парка культуры и отдыха «Ташкент» на месте бывшего парка «Гюнеш» по проспекту Махтумкули, площадью более 30 тысяч квадратных метров.

Основная часть запланированных работ уже выполнена, пишет новостной веб-сайт «Туркменпортал». Завершено строительство тротуаров и аллей, готова автопарковка, уложен газон.

«Территория значительно преобразилась. На территории парка воссозданы малые копии Ташкентской телебашни, монумента «Эзгулик» (аналогичная арка сделана на входе на площадь Независимости в Ташкенте) и других достопримечательностей, - говорится в публикации. - Одной из достопримечательностей нового парка дружбы станет территория Ecopark, который открылся в Ташкенте несколько лет назад. Здесь, как и в столице Узбекистана, разместятся разнообразные спортивные площадки и дорожки. Для детей будут оборудованы игровые площадки с горками, качелями, лабиринтами и веревочными лестницами».

О намерении построить в Ашхабаде парк с названием «Ташкент» стало известно в феврале 2021 года. Возведение объекта находится на контроле у президента Туркменистана.

В августе 2021 года в туркменской столице началось строительство парка культуры и отдыха «Ташкент». Парк будет включать в себя более 20 объектов, имитирующих достопримечательности узбекской столицы.

«Туркменпортал» уточняет, что в Ташкенте вот уже 4 года работает парк «Ашхабад».