В Узбекистане объявили о селевой опасности

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане «Узгидромет» распространил экстренное сообщение и предупредил о сильных дождях, граде, ветре, пыльной буре, сели и наводнении.

По данным синоптиков, в стране с 18 по 21 июня ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, а с 20 по 22 июня – дожди, сели и паводки.

Согласно информации, 20-21 июня возможны порывы ветра до 23-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

20-22 июня по территории страны временами пройдут дожди, возможны грозы. В отдельных районах возможно выпадение града. По предгорным и горным районам Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины возможны сильные дожди.

В связи с ожидаемыми сильными дождями 18-22 июня текущего года по предгорным и горным районам республики:

по Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

по Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

по Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

по Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

по Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

по Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;

по Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

по Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

по Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад возможны селе-паводковые явления.

Жители, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей выезжающих в горные районы просят соблюдать меры предосторожности.