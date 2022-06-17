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Российская дочка Google подала заявление о банкротстве, - СМИ
// Tracy Le Blanc

CentralAsia (CA) -  Российская дочерняя компания Alphabet (GOOGL.O) Google подала заявление о банкротстве, пишет Reuters.

Дочерняя компания объявила о планах объявить о банкротстве в мае после того, как власти арестовали ее банковский счет, что сделало невозможным оплату труда персонала и поставщиков. читать далее

«Арест российскими властями банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса… Поэтому Google Россия подала заявление о банкротстве», - заявил представитель компании.

«Люди в России полагаются на наши услуги… и мы продолжим предоставлять такие бесплатные сервисы, как Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play».

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