Мирзиёев ознакомился с деятельностью Центра детской гематологии и онкологии (фото, видео)

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июня ознакомился с деятельностью Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства посещал старое здание этого учреждения 14 мая прошлого года. В то время больница функционировала в качестве Республиканского центра гематологии, обслуживавшего и взрослых, и детей в одном месте. Из-за недостаточного лекарственного обеспечения и отсутствия современных методов химиотерапии эффективность лечения составляла не более 30 процентов.

Условия в здании также были плачевными. В одной комнате лежали по 3-4 пациента, санитарные комнаты были общими. Каждому больному на питание выделялось 11 тысяч сумов в день (1 доллар).

После увиденного в центре, бесед с родителями и специалистами Президент подписал 27 мая 2021 года постановление «О дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг». Согласно документу отделение детской гематологии и онкологии выделено из взрослой больницы и превращено в отдельный центр. Для этого учреждения сдано в эксплуатацию новое здание по улице Арнасай в Чиланзарском районе Ташкента, которое начало функционировать в январе текущего года.

Глава государства ознакомился с созданными здесь условиями.

Количество коек в новом центре увеличилось с прежних 85 до 160. Созданы особые условия как для больных детей, так и родителей.

Сегодня здесь лечится 101 ребенок. Их обслуживают более 130 врачей, в том числе 38 научных сотрудников, сотни медицинских сестер.

Современно оснащены отделения детской онкогематологии, гематологии, онкологии, реанимации, гемодиализа и плазмафереза, стационарные и амбулаторные поликлиники. В этом году дополнительно установлено 14 видов оборудования.

К деятельности центра были привлечены иностранные консультанты, обновлены стандарты лечения и диагностики. В частности, увеличилось количество операций по трансплантации стволовых клеток.

Другим важным аспектом является то, что налажено проведение в самом центре таких комплексных анализов, как молекулярно-генетическое и иммуногистохимическое исследование. В прошлом образцы отправляли для анализа в такие страны, как Индия, Турция и Россия.

Президент выразил слова поддержки лечащимся в центре детям и их матерям.

Здесь же состоялась презентация планов по расширению деятельности Центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.

Так, планируется строительство 2 асептических корпусов для аллогенной и аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, общежитие на 200 мест для пациентов, прибывающих из регионов на длительное лечение. До конца года в центр будет доставлено еще 67 видов оборудования.

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