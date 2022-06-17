В России суд приговорил к пожизненному сроку обвиняемого в подготовке теракта у Кремля гражданина Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил к пожизненному заключению Тоджиддина Назарова (Абу Усама Нараки), который пытался организовать теракты рядом с Кремлем и зданиями российских силовых ведомств, пишет РИА Новости.

Кроме того, суд назначил ему штраф в 1,5 миллиона рублей (26 тыс. долларов). Отмечается, что первые восемь лет назначенного срока Назаров должен провести в тюрьме.

Назарова обвиняют в 23 преступлениях террористической направленности с 2014 по 2020 год. По версии следствия, в 2014 году мужчина полетел в Сирию, где вступил в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Он начал записывать проповеди и видео для YouTube, агитируя к «борьбе с неверными».

В 2016 году Назаров создал террористическое сообщество, с помощью которого намеревался совершить теракты в Новосибирске и Москве. По данным обвинения, в июне 2017 года обвиняемый предоставил взрывчатые вещества для подрыва железнодорожных цистерн в Санкт-Петербурге, однако не довел преступление до конца из-за задержания исполнителей.

В августе того же года он планировал совершить террористические акты в московских торговых центрах, но ФСБ их пресекла. Тогда же он изготовил взрывчатое устройство.

В октябре 2017 года Назаров намеревался провести теракты у Кремля, на Старой площади, улице Знаменка у комплекса зданий Минобороны, Минюста и ФСБ.

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