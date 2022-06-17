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Президент Казахстана Токаев назвал ЛНР и ДНР квазигосударствами

CentralAsia (CA) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Луганскую Народную Республику и Донецкую Народную Республику квазигосударствами. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания Петербургского экономического форума, сообщает РИА Новости.

Токаев отметил, что, скорее всего, Казахстан их не признает.

  • Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, а также договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Справка: Квазигосударства — особый вид субъектов международного Права, обладающих некоторыми признаками (чертами) государств, но не являющихся таковыми в общепринятом смысле.

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