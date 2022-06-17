Путин высказался о возможном вступлении Украины в Евросоюз
- Азия и мир, политика
- 22:00, 17 июня 2022
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CentralAsia (CA) - «Мы ничего не имеем против, это не военный блок», - сказал президент России Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в Европейский союз, пишет РИА Новости.
Путин участвует в пленарном заседании Петербургского экономического форума.
«Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу — это дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день», - сказал Путин.
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