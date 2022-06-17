Путин высказался о возможном вступлении Украины в Евросоюз

CentralAsia (CA) - «Мы ничего не имеем против, это не военный блок», - сказал президент России Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в Европейский союз, пишет РИА Новости.

Путин участвует в пленарном заседании Петербургского экономического форума.

«Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу — это дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день», - сказал Путин.