Боец ММА из Туркменистана снялся в турецком сериале «Основание: Осман»

CentralAsia (TM) - На экраны вышли две серии финальной части третьего сезона турецкого исторического телесериала «Основание: Осман» (Kuruluş: Osman) с участием бойца промоушена Bellator MMA из Туркменистана Довлетджана Ягшимурадова. Об этом сообщает Turkmenportal.

Ягшимурадов исполнил эпизодическую роль воина Балабана из Коньи, который присягнул на верность Осману.

Довлетжан Ягшимурадов — первый представитель Туркменистана в Bellator и в ACA (Absolute Championship Akhmat). Становился чемпионом по смешанным единоборствам лиг ACA и ACB (Absolute Championship Berkut). В промоушене Bellator Ягшимурадов выступает с 2020 года. Последний бой 33-летний спортсмен провел в октябре прошлого года, в котором уступил шведу Карлу Альбректссону.

«Основание: Осман» — современный турецкий исторический приключенческий сериал, созданный продюсером Мехметом Боздагом. Сиквел другого популярного турецкого телесериала — «Возрождение: Эртугрул». В картине рассказывается о сыне Эртугрула, основателе Османской династии Османе I Гази.