Минздрав Туркменистана разъяснил где обязательно нужно носить маски
- Туркменистан, общество
- 22:04, 17 июня 2022
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CentralAsia (TM) - Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов на днях подписал постановление об обновлении временных мер по профилактике и предупреждению сезонных инфекционных заболеваний в Туркменистане, ранее принятых 17 августа 2020 года. Соответствующий документ зарегистрирован Министерством юстиции Туркменистана 13 июня и опубликован на его официальном сайте.
В соответствии с обновленными мерами, на территории Туркменистана медицинские маски обязательно носить:
- на контрольно-пропускных пунктах государственной границы,
- во всех видах общественного транспорта,
- в закрытых помещениях со скоплением людей.
В документе сказано, что ношение маски не является обязательным для детей дошкольного возраста.
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