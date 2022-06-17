Минздрав Туркменистана разъяснил где обязательно нужно носить маски

CentralAsia (TM) - Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов на днях подписал постановление об обновлении временных мер по профилактике и предупреждению сезонных инфекционных заболеваний в Туркменистане, ранее принятых 17 августа 2020 года. Соответствующий документ зарегистрирован Министерством юстиции Туркменистана 13 июня и опубликован на его официальном сайте.

В соответствии с обновленными мерами, на территории Туркменистана медицинские маски обязательно носить:

на контрольно-пропускных пунктах государственной границы,

во всех видах общественного транспорта,

в закрытых помещениях со скоплением людей.

В документе сказано, что ношение маски не является обязательным для детей дошкольного возраста.