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Минздрав Туркменистана разъяснил где обязательно нужно носить маски

CentralAsia (TM) -  Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов на днях подписал постановление об обновлении временных мер по профилактике и предупреждению сезонных инфекционных заболеваний в Туркменистане, ранее принятых 17 августа 2020 года. Соответствующий документ зарегистрирован Министерством юстиции Туркменистана 13 июня и опубликован на его официальном сайте.

В соответствии с обновленными мерами, на территории Туркменистана медицинские маски обязательно носить:

  • на контрольно-пропускных пунктах государственной границы,
  • во всех видах общественного транспорта,
  • в закрытых помещениях со скоплением людей.

В документе сказано, что ношение маски не является обязательным для детей дошкольного возраста.

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