СМИ Туркменистана и Ирана подписали меморандум о взаимодействии

CentralAsia (TM) - В рамках официального визита туркменской делегации, возглавляемой туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым, председатель государственного ИА «Туркменистан сегодня» Мердан Газакбаев встретился с Гендиректором иранского информагентства Али Надери. Чиновники сообщили о взаимной готовности поддерживать друг друга и оказывать содействие в развитии информационных агентств на территории своей и зарубежных стран. Об этом сообщило ИА «Туркменистан: Золотой век».

Основной акцент был сделан на необходимости дальнейшего углубления взаимодействия между ТДХ и ИРНА. Наряду с этим, Газакбаев и Надери подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому учреждения будут проводить обмен своими фото- и видеоматериалами, а также использовать новости друг друга в качестве доверенного источника «из первых рук».

Во время госвизита правительственной делегации Туркменистана в иранскую столицу руководители двух государств подписали пакет документов, в соответствии с которыми двустороннее сотрудничество в сфере экономики, торговли, транспорта, транзита, образования, культуры и других значимых областях общественной жизни будет и далее активно развиваться.