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Через пролив Гарабогаз проляжет новый мост, который свяжет Туркменистан и Казахстан

CentralAsia (TM) -  Через пролив Гарабогаз будет построен новый автомобильный мост, который свяжет две соседние страны – Туркменистан и Казахстан. Соответствующее постановление подписал Президент Сердар Бердымухамедов, сообщила 16 июня информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Постановлением предписано начать строительные работы в июле 2022 года и сдать автомобильный мост и его подводящие дороги с полной готовностью к эксплуатации в июне 2024 года.

Новый мост будет построен через пролив вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана на месте старого, не справляющегося уже с возросшими транспортными нагрузками.

Новый мост – часть логистической системы, выстраиваемой на Западе Туркменистана. Через него будет проходить автомобильная трасса, которая станет продолжением мультимодального шоссе Ашхабад-Туркменбаши и свяжет Туркменистан и Казахстан, что даст возможность увеличить транспортный поток и объёмы товарооборота между двумя странами.

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