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В результате пожара на заводе Sinopec в Шанхае погиб один человек

CentralAsia (CA) -  В субботу утром на заводе Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd в Шанхае произошел пожар, в результате которого погиб один человек, сообщил Reuters.

Пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов Китая начался около 4 часов утра (20:00 по Гринвичу в пятницу) и был взят под контроль к 9 часам утра, но «с ним было трудно справиться», сообщает государственное СМИ Синьхуа со ссылкой на представителей пожарной охраны.

По словам представителя Sinopec, во время пожара погиб водитель.

Пожар затронул завод по производству этиленгликоля в Цзиньшане, юго-западном пригороде финансовой столицы Китая.

Государственная компания Sinopec заявила в своем официальном аккаунте на Weibo, что отслеживает летучие органические соединения и воздействие на стоки дождевой воды, и никакого воздействия на окружающую водную среду обнаружено не было.

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