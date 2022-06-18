Через два тоннеля из Узбекистана в Кыргызстан переправлено более $1,5 млн, - СГБ

- Узбекистан, происшествия
- 11:07, 18 июня 2022
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|Продолжение: Видео — В Кара-Суу обнаружен тоннель контрабандистов, соединяющий два дома между Кыргызстаном и Узбекистаном
|Предыстория: На границе Кыргызстана и Узбекистана обнаружен подземный тоннель
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 8 человек вырыли тоннели, ведущие в Кыргызстан и переправили более 1,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба СГБ РУз.
Сотрудники СГБ по Андижанской и Наманганской областям пресекли незаконную деятельность 8 человек, которые вырыли на трансграничной территории тоннели, ведущие из Узбекистана в Кыргызстан. Их задержали во время незаконной переправки из Узбекистана в Кыргызстан свыше $1 млн 641 тыс.
При осмотре места жительства одного из членов преступной группы, 32-летнего жителя Кургантепинского района, обнаружили подземный ход шириной 1 кв. м, длиной 150 метров, ведущий в Кыргызстан.
Во время следствия вскрылся еще один подземный тоннель, который находился во дворе дома одного из участников группы. Ширина этого тоннеля составила 1 кв. м, глубиной 10-12 метров и длиной около 400-420 метров. В этом тоннеле установили тележку с электродвигателем небольшого объема, которая передвигалась по самодельной железной дороге.
Сотрудники СГБ установили, что в составе организованной преступной группы было 8 человек, 6 из которых граждане Кыргызстана. Группой управлял 48-летний уроженец Кыргызстана.
Сообщается, что в отношении преступной группы было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Суд приговорил преступников к лишению свободы сроком от 6 до 8 лет.