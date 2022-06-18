В Узбекистане за сутки выявлены 90 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:10, 18 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - На 18 июня общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекстане достигло 239 525. В течение прошедших суток зафиксированы 90 (накануне – 59) новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Заболевшие зарегистрированы в столице (74), Ташкентской (7), Бухарской (4), Андижанской (2), Сурхандарьинской (2) и Кашкадарьинской (1) областях.
За день выздоровели 50 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237599).
На лечении находятся 289 больных COVID-19.
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