В Узбекистане за сутки выявлены 90 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 18 июня общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекстане достигло 239 525. В течение прошедших суток зафиксированы 90 (накануне – 59) новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Заболевшие зарегистрированы в столице (74), Ташкентской (7), Бухарской (4), Андижанской (2), Сурхандарьинской (2) и Кашкадарьинской (1) областях.

За день выздоровели 50 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237599).

На лечении находятся 289 больных COVID-19.