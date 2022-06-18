Европа стала использовать зимние запасы газа из-за снижения поставок из России, - СМИ

CentralAsia (CA) - Сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу использовать запасы, созданные для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, сообщает агентство Bloomberg.

Снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и Германии. Это связано с решением "Газпрома" приостановить работу газотурбин Siemens из-за проблем с их ремонтом.

Запасы в подземных газовых хранилищах Европы сократились впервые с середины апреля. Согласно последним данным, резервы уменьшились на один процентный пункт, хотя обычно в летний период газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона.

Согласно пессимистическому прогнозу компании Wood Mackenzie Ltd., в случае полной остановки "Северного потока" Европе к началу отопительного сезона не удастся накопить запасы газа до уровня, установленного ЕС. В таком случае топливо закончится уже к январю.

По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу. Reuters со ссылкой на канадское Министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.