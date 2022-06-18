США приостановили сделку по продаже Украине четырех беспилотников Gray Eagle

CentralAsia (CA) - США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle из опасений, что их оборудование может попасть в руки российских специалистов, сообщает Рейтер.

«Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединенных Штатов, если они попадут в руки России», - утверждается в материале.

По данным источников агентства, сделка по продаже четырех беспилотников стоимостью 10 миллионов долларов каждый была одобрена Белым домом, но теперь ее пересматривают в Пентагоне. Точных сроков принятия окончательного решения источники агентства не приводят.

Во вторник издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что продажу Украине Gray Eagle усложняют трудности с обучением и материально-техническим обеспечением беспилотников.

Как сообщалось ранее, США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.