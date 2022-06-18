экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На северо-востоке Индии от наводнения погибли более 30 человек

CentralAsia (CA) -  За последние двое суток в северо-восточных индийских штатах Ассам и Мегхалая из-за наводнений погибли не менее 31 человека, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

В индийском Ассаме жертвами наводнений и оползней стали 12 человек. Всего в зоне затопления оказались порядка 1,9 млн человек. Власти штата Мегхалаиб в свою очередь, сообщили о 19 случаях гибели людей.

В обоих штатах затоплено около 3 тыс. деревень. С 15 июня в ряде районов северо-востока страны выпало более 800 мм осадков. Администрации пострадавших от наводнения регионов призвала жителей не покидать свои дома.

При этом cиноптики предупреждают, что в ближайшие дни ливни продолжатся, отмечает NDTV.

В середине мая индийские синоптики зафиксировали в регионе рекордную жару. Например, в городе Фалоди в штате Раджастан температура достигла отметки 51°C, писала газета Hindustan Times. Это самая высокая температура, зафиксированная в стране с 1914 года, отмечает издание.

Для обеспечения продовольственной безопасности власти Индии ограничили экспорт пшеницы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Токаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме
  • Мэр Киева Кличко встретился с канцлером Германии Шольцем
  • За сутки в Монголии выявлено 77 новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com