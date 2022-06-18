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В Узбекистане опровергли применение слезоточивых средств для разгона толпы у стадиона (видео)
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CentralAsia (UZ) -  В соцсетях 17 июня появились видеозаписи, на которых очевидцы говорят о применении слезоточивого газа для разгона болельщиков, которые пришли купить билеты на финал матча Кубка Азии по футболу в Ташкенте.

На кадрах можно увидеть, как болельщики кашляют, закрывая рот и нос платками. Оператор, снимающий видео сообщает, что против них применили слезоточивый газ, передает uznews.

Кроме того, на одном из видео, можно увидеть, как сотрудники Нацгвардии Узбекистана выкручивают руки одному из молодых людей и силой уводят его в служебный автомобиль.

В пресс-службе Национальной Гвардии прокомментировали данный инцидент.

«Граждане, проявляя неуважение друг к другу, образовали давку у касс стадиона. В связи с этим сотрудники, несущие службу в этом районе, обеспечили соблюдение общественного порядка. При этом случаев применения силы или применения специальных средств со стороны сотрудников правоохранительных органов не было», – говорится в сообщении Нацгвардии.

Сообщается, что с гражданами была проведена разъяснительная работа, после чего их отпустили домой.

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