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Пресс-секретарь Путина опроверг информацию об отказе Токаева от ордена Александра Невского
Песков
Песков
Продолжение: Токаев отказался от ордена Александра НевскогоПредыстория: Токаев отказался от ордена «Манас» I степени, который ему хотели вручить в Кыргызстане

CentralAsia (KZ) -  Информация об отказе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева от ордена Александра Невского не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Подъем».

По его словам, награждение и не планировалось. «Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось. В планах такого не было», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие сообщения.

Об отказе Токаева от ордена Александра Невского ранее сообщили казахские СМИ и политолог Ербол Едилов. По их данным, президент Казахстана решил до окончания срока своих полномочий не принимать отечественных и зарубежных наград.

Отмечалось, что аналогичный случай произошел во время визита президента Казахстана в Бишкек — Токаев отказался от высшей госнаграды Кыргызстана «Манас» первой степени.

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