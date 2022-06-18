«Мисс СНГ-2022» стала девушка из Казахстана (фото)

CentralAsia (KZ) - Победительницей конкурса «Мисс СНГ-2022» стала участница из Казахстана Диана Пиртанова.
Информация об этом появилась на официальной странице конкурса «Мисс СНГ-2022» в Instagram.
Второе место досталось представительнице Грузии Эмми Мхитарян.
Третье место завоевала участница из Эстонии Карина Низинкая.
Конкурс состоялся вечером 17 июня в Ереване. Он проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 девушки, победившие на отборочных этапах в своих странах.
В столицу Армении приехали красавицы из стран СНГ, а также из Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и Кубы.
Победительницу выбирали члены жюри из 13 стран.
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