В России выпустили первые прокладки и подгузники из местного сырья

CentralAsia (CA) - Российские производители выпустили первые подгузники и прокладки из отечественной целлюлозы. Импортное сырье теперь им недоступно из-за санкций. Компании предупреждают, что без господдержки могут проиграть конкуренцию Китаю и ТурцииКрупные производители одноразовых подгузников и прокладок, в том числе «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго», выпустили первые партии товаров из российской целлюлозы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на директора ассоциации «АУРА-Тех» Ивана Бирюкова.

После введения пятого пакета санкций Евросоюза российские компании лишились целлюлозы необходимого типа, пояснила Зайцева. Иван Бирюков заявил, что Россия ежегодно импортировала около 150 000 т из США, Швеции, Финляндии, Бельгии, Бразилии, Франции, Южной Кореи.

Продукция поступит в продажу, скорее всего, до конца июня после прохождения санитарно-гигиенической сертификации.

Источник издания в одном из федеральных ретейлеров уточнил, что сейчас прорабатываются альтернативные варианты закупки товаров для женской и детской гигиены в среднем ценовом сегменте, включая Турцию и Китай. Это связано с дефицитом сырья и ростом затрат на логистику из-за санкций. Представитель «Детского мира» подтвердил, что многие компании вынужденно переключаются на китайских производителей.