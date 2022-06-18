Биткоин впервые с ноября 2020 года упал ниже $20 000

CentralAsia (CA) - Стоимость биткоина опустилась ниже $20 000 впервые с ноября 2020 года. Инвесторы опасаются, что падение ниже психологического уровня приведет к принудительной ликвидации позиций и вызовет эффект домино на рынке Крупнейшая криптовалюта, которая служит ориентиром для глобального крипторынка, в субботу утром упала на 9% — до отметки менее $19 000. Об этом сообщает Financial Times.

Падение стоимости цифровых валют продолжается после того, как в мае ФРС США пошла на самое сильное повышение ставки с 2000 года – на 50 базисных пунктов. Такое решение стало ответом на рекордные за более чем 40 лет темпы инфляции в стране. В июне Федерального бюро статистики труда США сообщало, что инфляция в стране достигла рекорда за 41 год — потребительские цены в стране увеличились на 8,6%. 15 июня ФРС повысила базовую ставку на 0,75 п. п. В последний раз так резко ставку повышали в ноябре 1994 года, когда главой ФРС еще был Алан Гринспен.

Инвесторы и руководители компаний опасаются, что падение ниже ключевого порога в $20 000 приведет к принудительной ликвидации позиций с использованием заемных средств на рынке, что окажет еще большее давление на цену криптовалют.

На прошлой неделе кредитор в сфере криптовалют Celsius Network LLC временно запретил своим клиентам снимать средства «в связи с экстремальными рыночными условиями», а Babel Financial заблокировал вывод средств из-за «необычного давления ликвидности». Кроме того, в конце мая инвесторы столкнулись с крахом экосистемы Terra/Luna.

Биткоин потерял более 70% своей стоимости с момента своего пика осенью прошлого года, так как инвесторы избавляются от рискованных активов в связи с ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ по всему миру, отмечает FT.

Общая капитализация рынка криптовалют, по данным CoinGecko, составила меньше $879 млрд, падая на 6,4%. Капитализация биткоина составила больше $365 млрд, эфира – более $120 млрд. В ноябре 2021 года капитализация рынка криптовалют впервые превысила $3 трлн.

Конор Райдер, аналитик компании Kaiko, занимающейся исследованиями и предоставлением данных, ожидает, что дальнейшее падение рынков окажет еще большее давление на других трейдеров. «Сейчас падает домино», — сказал Райдер газете.