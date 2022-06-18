В Украине не будут проводить Евровидение-2023

CentralAsia (CA) - Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза, который является организатором музыкального конкурса.

В следующем году Евровидение должно было пройти в стране-победительнице Евровидения-2022 — Украине. С учётом продолжающегося российского вторжения, организаторы совместно с украинскими партнёрами и сторонними специалистами оценили возможность проведения конкурса в Украине, в том числе по вопросам безопасности. После всестороннего анализа организаторы пришли к выводу, что безопасность, необходимая для проведения конкурса, не гарантирована.

«Мы намерены сделать так, чтобы победа Украины отразилась на шоу следующего года. Это будет приоритетом в наших обсуждениях со страной-хозяином конкурса», — сказано в заявлении организаторов Евровидения.

Теперь Европейский вещательный союз начнёт переговоры с британскими партнёрами о проведении Евровидения-2023 в Великобритании. В 2022 году её представитель занял второе место.

Победителем Евровидения-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Россия от участия в конкурсе была отстранена из-за вторжения в Украину.

Международный песенный конкурс "Евровидение" проходит с 1956 года, в 2022 году его аудитория превысила 161 миллион зрителей.

Украина принимала Евровидение дважды: в 2005 и 2017 годах.