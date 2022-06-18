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Европейская организация по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью

CentralAsia (CA) -  Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) объявила о намерении не продлевать договоры о сотрудничестве с Россией и Беларусью. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в пятницу.

Срок действия соглашений истекает в 2024 году.

В нем также говорится, что CERN «готова принимать любые необходимые решения в свете развития событий на Украине».

Срок действия соглашений о сотрудничестве организации с Россией истекает в декабре 2024 года, с Беларусью – в июне 2024 года.

В марте текущего года CERN приняла решение о приостановке для России статуса наблюдателя из-за военного вторжения Москвы в Украину.

CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям – международный исследовательский центр Европейского сообщества, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария.

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