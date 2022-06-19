Власти Таджикистана объявили о завершении антитеррористической операции в Памире

CentralAsia (TJ) - Антитеррористическая операция в Памире завершена. По ее итогам 16 человек (они называются террористами) были убиты и 220 — задержаны, сообщает межведомственная комиссия по безопасности и общественному порядку Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, передает «Ховар».

Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана, которая также называется Памиром — крупнейшая по территории и почти самая малочисленная по населению. Это высокогорный район, который соединяется с остальной территорией страны грунтовой автодорогой.

В начале мая 2022 года в столице региона Хорог прошли массовые протесты. Один из участников митинга погиб, а трое сотрудников МВД получили ранения. По словам оппозиционеров, причиной недовольства стал жесткий пропускной режим, уже давно действующий в регионе, и аресты его известных уроженцев.

18 мая власти Памира объявили антитеррористическую операцию. В сообщении комиссии говорится, что беспорядки в регионе «были заранее спланированы, и внутренние и внешние заинтересованные стороны стремились нарушить ситуацию с безопасностью в регионе и выселить его жителей».

Согласно сообщению ведомства, в ходе операции были задержаны 12 лидеров организованной преступной группировки. Часть из них «заключены в тюрьму», «лидеры непримиримых вооруженных формирований уничтожены».

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