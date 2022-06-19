Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе в Узбекистане

Фото: Хокимият Узунского района

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе. Такое решение судья принял из-за отсутствия претензий со стороны девушки и её заявления, сообщает «Газета.uz».

В административном суде мужчина принёс извинения и пообещал, что такое больше не повторится.

«Я не сдержался, и моя рука полетела. Недопонимание было разрешено, и свадьба продолжилась. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится», — заявил супруг.

Мать девушки подтвердила, что зять извинился. Она также рассказала, что свадьба продолжилась после извинений со стороны родственников жениха.

Отмечается, что молодая пара была помолвлена год назад. Они подали заявление в ЗАГС 10 мая, но получили свидетельство о заключении брака только 15 июня — спустя 9 дней после свадьбы.

После того, как видео распространилось в соцсетях и попало в СМИ, полиция завела в отношении мужчины административное дело по статье «Мелкое хулиганство». По этой статье молодой человек мог получить 15 суток ареста или штраф.

Свадьба проходила 6 июня в Сурхандарье. Друзья молодожёнов подготовили для них конкурс-сюрприз с конфетами, которые необходимо было открыть на скорость. В нём победила невеста. Разозлившийся жених ударил её по голове