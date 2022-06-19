Казахстан призвал запретить ядерное оружие из-за конфликта на Украине

Мухтар Тлеуберди

CentralAsia (KZ) - Мир сейчас находится в кризисе, высок риск использования ядерного вооружения, а происходящее на Украине и взаимные угрозы побуждают к запрету и ликвидации ядерных боеголовок, заявил глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди.

«Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — написал министр.

Казахстан призывает все страны мира разработать поэтапный план по полной ликвидации ядерного вооружения в течение почти 20 лет — к 2045 году, к столетнему юбилею ООН, рассказал Тлеуберди. Он указал, что эти соглашения можно было бы отразить в итоговых документах первой конференции Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Министр добавил, что ранее генсек ООН Антониу Гутерриш указывал, что по всему миру рассредоточено порядка 13,4 тыс. ядерных боеголовок, а угроза их применения стала «реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны».

«Практический вклад Казахстана в ядерное разоружение дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения», — уверен Тлеуберди.

Политику отказа от ядерного оружия публично поддерживал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в 2019 году он на валдайском форуме заявил: «иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения мира, что делает Казахстан на практике». «Саддам Хусейн тоже так думал», — сказал присутствовавший при этом президент России Владимир Путин.

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года, его подписали 86 стран мира, ратифицировали 62. Его участники договорились, в частности, «на при каких обстоятельствах» не разрабатывать, не испытывать, не производить, не накапливать и не применять ядерное вооружение. Первая встреча стран-участник ДЗЯО запланирована на 21-23 июня, встреча пройдет в Вене.

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