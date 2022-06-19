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Казахстан ввел ограничения на вывоз подсолнечного масла

CentralAsia (KZ) -  Введены ограничения на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов МФ РК.

Как сообщили в пресс-службе КГД, приказом исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Казахстана от 17 июня 2022 года «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Казахстана» введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана. Они действуют с 18 июня по 31 августа 2022 года включительно.

«Количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла введены в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках», - отметили в комитете.

В соответствии с приказом вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ Казахстана.

Ранее введенные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.

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