ISW: Командующего российскими ВДВ уволили из-за потерь в Украине

Андрей Сердюков

CentralAsia (CA) - Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков отправлен в отставку из-за массовых потерь среди российских десантников на войне в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на неподтвержденные украинские источники.

Новым командующим ВДВ назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, возглавлявший штаб Центрального военного округа, говорится в сводке ISW.

ISW не может независимо подтвердить эти утверждения или точную роль Сердюкова в российских военных действиях в Украине, но если они верны, то это указывает на то, что Сердюков несет ответственность за плохую работу и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно на ранних операциях под Киевом. Продолжающиеся увольнения и возможные внутренние чистки высокопоставленных российских офицеров, вероятно, еще больше подорвут слабые возможности российского командования и доверие российских офицеров, говорится в статье.

Минобороны РФ официально не сообщало о перестановках в командовании ВДВ, однако некоторые российские СМИ писали об увольнении Сердюкова и назначении Теплинского, ссылаясь на военкора Первого канала Ирину Куксенкову и ВК-паблик «ВДВ. Армия России».