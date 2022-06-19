В украинской армии впервые с начала российских военных действий рассказали о потерях в технике

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CentralAsia (CA) - Потери украинской армии в военной технике достигают 50%. Об этом 15 июня заявил в интервью американскому изданию National Defense Magazine командующий материально-техническим обеспечением Сухопутных войск Украины, генерал Владимир Карпенко.

«На сегодняшний день у нас примерно 30-40%, иногда до 50% потерь техники в результате активных боевых действий. Таким образом, мы потеряли примерно 50%. Потеряно примерно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков, 700 артиллерийских систем», — сказал Карпенко.

В этих условиях поставляемое Украине оружие покрывает лишь 10-15% ее потребностей. Вооруженным силам Украины нужна, в частности, артиллерия, бронетехника, системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, добавил Карпенко.

По его словам, для эффективного прикрытия линии фронта, где проходят активные бои, Украине нужно полноценно оснастить 40 бригад. Для этого требуется в общей сложности четыре тысячи БМП, 1200 танков и более 2100 артиллерийских систем.

Украинские СМИ отмечают, что украинская армия раскрыла свои потери в технике впервые после российского вторжения.

ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе, где сейчас идут самые напряженные бои. Несколько дней назад во время визита в США глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что на востоке страны ежедневно погибают и получают ранения до тысячи украинских солдат.

Украина просит у западных стран больше оружия, утверждая, что пока получила лишь десятую часть запрошенного. 15 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на миллиард долларов, в который входят в том числе поставки артиллерии и противокорабельных ракет.