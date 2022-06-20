Перуанка, которая ведет видеоблог на монгольском языке, прибыла в Монголию

CentralAsia (MNG) - Энди, девушка из Перу, которая самостоятельно изучает монгольский язык и ведет видеоблог на монгольском языке в Andi’s Diary на YouTube, приехала в Монголию, чтобы путешествовать.

«Я очень счастлива быть в Монголии впервые. Я нахожусь здесь два дня. За это время я побывала в ГУМе и еще в нескольких местах. Я очень взволнована. Моим первым впечатлением было то, что монгольская культура и образ жизни в чем-то очень похожи на перуанский. Мне понравился монгольский народ за его дружелюбие. Погода очень нестабильная, поэтому немного сложно подстроиться. Перед приездом в Монголию я попросила у друзей совета, что надеть. Но когда я добралась сюда, я поняла, что погода была экстремальной. Погода в нашем Перу умеренно теплая. Я надеюсь, что эта поездка оставит прекрасные воспоминания, многому меня научит, заведет новых друзей и улучшит мои знания монгольского языка».

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