Армения сообщила о гибели военного при перестрелке на границе с Азербайджаном

CentralAsia (CA) - В Минобороны Азербайджана заявили о ночном обстреле позиций вооруженных сил на границе с Арменией. Руководитель фракции «Единый Варденис» местного горсовета Давид Шахназарян сообщил, что в результате перестрелки войск погиб армянский военнослужащий.

«Подразделения армянских вооруженных сил в ночные часы 19 июня подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Юхары Айрым, Бармагбина и Зивель Кельбаджарского района»,— говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Как сообщили в ведомстве, азербайджанская сторона приняла «адекватные ответные меры».

«Подтверждаем гибель военнослужащего. Детали будут обнародованы позже»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобороны Армении.

В апреле власти Армении выразили готовность пойти на компромисс с Азербайджаном по вопросу о статусе Нагорного Карабаха, после чего в Ереване активизировалось протестное движение. 16 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал армянскую сторону прекратить поднимать вопрос о статусе Нагорного Карабаха и подчеркнул безусловную принадлежность карабахской территории Азербайджану.