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Минобороны России сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров украинской армии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, сообщило Минобороны России.

«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении министерства.

Также российскими силами поражен эшелон с личным составом, вооружением и военной техникой механизированной бригады украинских войск, прибывшей в зону боевых действий в Донбассе из города Владимир-Волынский, заявили в ведомстве.

В районе города Селидово Донецкой народной республики нанесен удар по силам ВСУ и военной технике. «Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», десять боевых машин пехоты и бронетранспортеров», — отмечается в сообщении министерства.

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