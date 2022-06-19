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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 116 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 июня.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 33600 (+250) человек,

танков ‒ 1468 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,

артиллерийских систем – 745 (+6) ед,

РСЗО - 235 (+2) ед,

средства ПВО - 98 (+0) ед,

самолетов – 216 (+0) ед,

вертолетов – 181 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатые ракеты - 130(+1),

корабли /катера - 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10) ед,

специальная техника – 55 (+0).

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