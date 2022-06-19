Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 116 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:26, 19 июня 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 июня.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 33600 (+250) человек,
танков ‒ 1468 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,
артиллерийских систем – 745 (+6) ед,
РСЗО - 235 (+2) ед,
средства ПВО - 98 (+0) ед,
самолетов – 216 (+0) ед,
вертолетов – 181 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
крылатые ракеты - 130(+1),
корабли /катера - 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10) ед,
специальная техника – 55 (+0).
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