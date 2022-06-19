Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 116 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:26, 19 июня 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 июня. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 33600 (+250) человек, танков ‒ 1468 (+3) ед, боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед, артиллерийских систем – 745 (+6) ед, РСЗО - 235 (+2) ед, средства ПВО - 98 (+0) ед, самолетов – 216 (+0) ед, вертолетов – 181 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4), крылатые ракеты - 130(+1), корабли /катера - 14 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10) ед, специальная техника – 55 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia