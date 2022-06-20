Монголы открывают филиал WSE по деловому английскому языку в Казахстане

CentralAsia (MNG) - ЕБРР и ЕС помогают развитию англоязычной франшизы в Монголии и за ее пределами. В Монголии английский является важным языком для всех, кто хочет путешествовать, учиться или вести бизнес на международном уровне. И хотя многие монголы обладают приемлемым знанием повседневного английского языка, владение им, необходимое для ведения бизнеса, было и остается относительно редким продуктом.

Ситуация изменилась в 2019 году с открытием местной франшизы международного института Wall Street English (WSE) — службы делового английского языка, известной своей индивидуализацией классных комнат и высокоэффективным опытом обучения.

При поддержке Европейского союза программа ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» помогла WSE Монголии распространить свою торговую марку за пределы страны, и в Казахстане должна открыться новая школа.

Английский сервис для монголов

История WSE Монголия начинается с Пурэвдаш Жалбуу, ее испольнительного директора. Понимая экспоненциально растущий спрос на высококачественный профессиональный перевод английского языка для монгольских деловых людей, Пурэвдаш искал возможности для создания службы обучения языкам, которая соответствовала бы их требованиям. Изучив и сравнив множество возможностей франчайзинга, он нашел свое решение на WSE.

Хотя WSE сначала не решалась расширить свою франшизу на Монголию, вскоре она добилась успеха. То, что было описано как «амбициозная» годовая цель по набору 476 специалистов на курсы английского языка, было достигнуто всего за несколько месяцев, при этом более 800 студентов были зачислены в первый год франшизы.

Второй год был столь же успешным, в нем приняли участие еще 800 студентов, что продемонстрировало, что монгольские предприниматели и профессионалы жаждут таких ориентированных на студентов и гибко настраиваемых возможностей обучения, которые предоставляет WSE.

Привозим монгольское чудо в Казахстан

Однако, чтобы получить франчайзинговые права в Монголии, Пурэвдаш пришлось выйти на другой, казалось бы, более перспективный рынок франчайзинга: Казахстан. И, несмотря на его успех в сфере франчайзинга в Монголии, он был обязан выполнить свое обязательство по франчайзингу и открыть институт WSE в стране Центральной Азии.

Программа ЕБРР «Консультации для малого бизнеса», финансируемая ЕС, поддержала Пурэвдаш в его стремлении обеспечить качественное изучение английского языка жителям Казахстана. Благодаря программе он смог понять казахстанский рынок и его изучающих английский язык, определив оптимальное место для первого филиала школы в Алматы. Пурэвдаш также узнал, что изучающие английский язык в этих двух странах очень похожи. Они предпочитали физические классы, индивидуальное время и более пристальное внимание со стороны учителей.

«Хотя моя команда была взволнована, но опасалась запуска нашего первого филиала в Казахстане, мы сразу же столкнулись с новыми проблемами. Все, от поиска офисного помещения, удовлетворения ожиданий клиентов и методов обучения до запуска кампании по защите интересов нашего сервиса, так или иначе сталкивалось с трудностями. Но благодаря консультационной службе ЕБРР нам удалось успешно выйти на рынок новой страны», — говорит Пурэвдаш.

Удивительное преимущество

Используя знания, полученные при изучении казахстанского рынка с помощью команды консультантов, Пурэвдаш возобновил работу по совершенствованию бизнеса в своем родном городе Улан-Баторе.

«По количеству наших студентов первый улан-баторский филиал занимал первое место в мире среди всех франшиз WSE за последние три года. Чтобы не отставать от растущего спроса и развивать наш бизнес дальше, мы открыли второй филиал в Улан-Баторе. Это было бы невозможно без поддержки ЕБРР», — заключает он.

Теперь несколько монгольских министерств, а также крупные национальные корпорации, расположенные в стране, сотрудничают с WSE для обучения своих специалистов.

Будущее яркое

WSE Монголии является замечательным примером сотрудничества между группой ЕБРР по консультированию малого бизнеса и местным бизнесом. В то время как Банк стал катализатором выхода компании на новый рынок, инициатива, проявленная бизнес-лидерами, создала новые возможности для оптимизации и расширения за пределы внутреннего рынка.

В октябре 2022 года казахстанцы увидят открытие первого в своей стране филиала WSE, который предоставит возможность изучения английского языка для работающих специалистов и владельцев бизнеса, желающих учиться и выходить на международный рынок.

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