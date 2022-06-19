В ходе поездки Токаева в Тегеран Казахстан и Иран подписали 9 документов

CentralAsia (KZ) - Переговоры в расширенном формате с участием официальных делегаций провели президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси в Тегеране.

По сообщению Акорды, делегации, которые сегодня встречались в Иране, обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей.

Говоря о перспективах экономического сотрудничества Токаев подчеркнул, что важно увеличивать показатели взаимной торговли между двумя странами. А также отметил положительную динамику роста товарооборота в первом квартале этого года.

«Акцент в переговорах Касым-Жомарт Токаев поставил и на больших возможностях в транспортно-логистической сфере. В частности, железнодорожной ветки «Казахстан – Туркменистан – Иран». Наряду с этим он отметил транзитно-экспортный потенциал морских портов на Каспии — порты Актау и Курык, Амирабад и Анзали», — уточняет Акорда.

Основательно была затронута в разговоре и сфера сельского хозяйства. По словам Токаева, в Казахстане работает ряд иранских компаний по разведению крупного рогатого скота, переработке мяса, производству молочной продукции и выращиванию риса. При этом он заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной сельхозпродукции для поставки в Иран.

Сотрудничество, по мнению президента Казахстана, может быть интересным и в проектах легкой промышленности, и агропромышленном комплексе.

Особую роль в укреплении казахско-иранских отношений играет взаимодействие в области культуры. Связующим звеном между народами двух стран является казахская диаспора в Иране. В этом контексте Токаев отметил перспективы укрепления сотрудничества в изучении истории и обмена историческими данными.

В свою очередь президент Ирана, приветствуя Касым-Жомарта Токаева и его делегацию на иранской земле отметил, что его официальный визит является поворотным этапом в развитии казахско-иранских отношений по всему спектру двустороннего сотрудничества.

«Надеюсь, что Ваш визит придаст большой импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферах», — отметил Ибрахим Раиси.

В завершение глава казахского государства пригласил президента Ирана совершить ответный визит в Казахстан.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень.

Члены официальных делегаций были подписаны девять документов:

1. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом внешнеполитических исследований при Министерстве иностранных дел Республики Казахстан и Институтом международных и политических исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран.

2. Программа культурного обмена на 2022-2025 годы между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран.

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области аналитических исследований и обмена опытом.

4. Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о сотрудничестве по повышению двусторонней торговли.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

6. Меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией и транзите.

7. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Агентство «Хабар» и Государственной телерадиокомпанией Исламской Республики Иран.

8. Меморандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Национальной иранской нефтяной компанией Исламской Республики Иран.

9. Меморандум о сотрудничестве между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и Железными дорогами Исламской Республики Иран.

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