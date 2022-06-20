На заседании комитета Монголии и ЕС была выражена серьезная обеспокоенность текущими событиями в Украине

CentralAsia (MNG) - Монголия и Европейский союз (ЕС) провели свое ежегодное заседание Совместного комитета 17 июня 2022 года в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Монголией и ЕС. Это было первое очное заседание Комитета с момента начала пандемии COVID-19. Встреча предоставила Монголии и ЕС возможность подтвердить свое партнерство, основанное на общих ценностях, таких как демократия, права человека, верховенство закона и соблюдение принципов Устава ООН.

Была выражена серьезная обеспокоенность текущими событиями в Украине. Было подтверждено, что конфликты должны разрешаться мирными средствами и с соблюдением Устава Организации Объединенных Наций и международного права, включая принципы суверенитета и уважения независимости и территориальной целостности государств, без угрозы силой или ее применения. Крайне важно немедленно прекратить боевые действия, чтобы избежать дальнейших жертв среди гражданского населения, и обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи для тех, кто в ней нуждается. ЕС подтвердил свою позицию, четко выраженную в резолюциях ГА ООН от 2 марта, 24 марта и 7 апреля.

ЕС по-прежнему полностью привержен оказанию помощи Монголии в устойчивой диверсификации ее экономических и внешнеторговых структур, а также сотрудничеству в улучшении деловой среды Монголии и максимальном повышении эффективности инструментов торговой политики Монголии. Монголия и ЕС договорились о начале переговоров по соглашению об охране географических указаний. Монголия и ЕС договорились укреплять свое сотрудничество в рамках стратегии ЕС «Глобальные ворота» и посмотреть, как лучше всего добиться синергии со среднесрочной и долгосрочной повесткой дня развития Монголии.

Они проинформировали друг друга о последних событиях, касающихся COVID-19, и обсудили международные усилия, направленные на то, чтобы сделать глобальную архитектуру здравоохранения более устойчивой. Монголия и ЕС согласились с тем, что пандемия оказала глубокое влияние на жизнь и средства к существованию граждан, службы здравоохранения и экономику. Они подчеркнули важность продолжения совместных усилий по смягчению последствий пандемии, а также перехода от чрезвычайного режима к более устойчивому.

Монголия и ЕС согласились с необходимостью борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды, подчеркнув важность Конференции ООН по биоразнообразию (COP 15) и Конференции ООН по изменению климата (COP 27) в Шарм-эль-Шейхе, а также их совместная поддержка полного осуществления Парижского соглашения. ЕС поздравил Монголию с тем, что она вошла в число пяти приоритетных стран, с которыми ЕС в настоящее время учреждает лесное партнерство. Монголия и ЕС разделяют общую заинтересованность в продвижении экологически устойчивого развития в Монголии, что является ключевой задачей в рамках новой Многолетней ориентировочной программы на 2021–2027 годы.

Монголия и ЕС продолжат совместную работу по защите и продвижению прав человека.

Монголия и ЕС договорились о дальнейшем продвижении инициатив между людьми. В этом отношении Монголия и ЕС признали возможности, которые программа Erasmus Plus и действия Марии-Склодовской-Кюри предлагают монгольским кандидатам.

Заседанию Совместного комитета Монголия-ЕС предшествовал ежегодный Диалог по правам человека (16 июня 2022 г.), на котором обсуждались сотрудничество с органами ООН по правам человека, ратификация основных международных конвенций по правам человека и фундаментальных конвенций МОТ, Универсальные периодические обзоры, проект Монголии законодательства, в том числе об НПО, а также о роли бизнеса в правах человека.

До этого Монголия и ЕС провели неформальное заседание Рабочей группы по сотрудничеству в целях развития (2 марта 2022 г.), на котором обсудили приоритеты развития и инвестиций, а также Многолетнюю индикативную программу на 2021-2027 гг.

Подкомитет по торговле и инвестициям состоялся 10 марта 2022 года. Монголия и ЕС согласились с тем, что пандемия оказала глубокое влияние на жизнь и средства к существованию граждан, службы здравоохранения и экономику. Они подчеркнули важность продолжения совместных усилий по смягчению последствий пандемии, а также перехода от чрезвычайного режима к более устойчивому.

Монголия и ЕС согласились с необходимостью борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды, подчеркнув важность Конференции ООН по биоразнообразию (COP 15) и Конференции ООН по изменению климата (COP 27) в Шарм-эль-Шейхе, а также их совместная поддержка полного осуществления Парижского соглашения. ЕС поздравил Монголию с тем, что она вошла в число пяти приоритетных стран, с которыми ЕС в настоящее время учреждает лесное партнерство. Монголия и ЕС разделяют общую заинтересованность в продвижении экологически устойчивого развития в Монголии, что является ключевой задачей в рамках новой Многолетней ориентировочной программы на 2021–2027 годы.

Монголия и ЕС продолжат совместную работу по защите и продвижению прав человека.

Монголия и ЕС договорились о дальнейшем продвижении инициатив между людьми. В этом отношении Монголия и ЕС признали возможности, которые программа Erasmus Plus и действия Марии-Склодовской-Кюри предлагают монгольским кандидатам.

Заседанию Совместного комитета Монголия-ЕС предшествовал ежегодный Диалог по правам человека (16 июня 2022 г.), на котором обсуждались сотрудничество с органами ООН по правам человека, ратификация основных международных конвенций по правам человека и фундаментальных конвенций МОТ, Универсальные периодические обзоры, проект Монголии законодательства, в том числе об НПО, а также о роли бизнеса в правах человека.

До этого Монголия и ЕС провели неформальное заседание Рабочей группы по сотрудничеству в целях развития (2 марта 2022 г.), на котором обсудили приоритеты развития и инвестиций, а также Многолетнюю индикативную программу на 2021-2027 гг.

Подкомитет по торговле и инвестициям состоялся 10 марта 2022 года Монголия и ЕС проинформировали друг друга о социально-экономических событиях и определили потенциальные области сотрудничества, начало переговоров по соглашению об охране географических указаний, а также возможности в области возобновляемых источников энергии и геологии.

Монголия и ЕС договорились провести следующее заседание Совместного комитета в 2023 году в Брюсселе.

Обе стороны с нетерпением ждут следующего политического диалога Монголия – ЕС.

Совместный комитет возглавлял г-н Анхбаяр Нямдорж, государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии, а делегацию ЕС возглавляла г-жа Паола Пампалони, заместитель управляющего директора по Азии и Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних связей (EEAS).

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