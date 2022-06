Индийские женщины-военнослужащие участвуют в «Женском семинаре мира и безопасности» в Монголии

CentralAsia (MNG) - Женщины-солдаты индийской армии приняли участие в четырехдневном Женском семинаре по вопросам мира и безопасности в Улан-Баторе, Монголия.

«Женщины-солдаты индийской армии приняли участие в четырехдневном семинаре женщин по вопросам мира и безопасности в Улан-Баторе, Монголия, в составе контингента индийской армии, участвующего в учениях «Khaan Quest-2022». В семинаре приняли участие женщины-миротворцы из 30 стран, говорится в сообщении Главного управления общественной информации индийской армии в Twitter.

Women soldiers of the Indian Army participated in the four-day Women Peace & Security Seminar at Ulaanbaatar, Mongolia, as part of an Indian Army contingent participating in Exercise KhaanQuest. Women Peace Keepers from 30 nations participated in the seminar: Indian Army pic.twitter.com/IYQibihyxr