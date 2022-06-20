ТМК пробурила третью скважину на проекте МУП в Монголии

CentralAsia (MNG) - Австралийская TMK Energy начала бурение третьей скважины Snow Leopard-3 (SL-03) в рамках своей первой программы бурения в рамках проекта по добыче метана угольных пластов (МУП) Гурвантэс XXXV в бассейне Южной Гоби в Монголии, сообщила компания 17 июня.

Планируется, что скважина SL-03 будет пробурена на глубину около 650 м и нацелена на те же угольные пласты, которые успешно вскрыты скважинами Snow Leopard-1 и Snow Leopard-2. «Результаты SL-03 предоставят еще одну важную точку данных для общего определения ресурсов и газовых характеристик угольных пластов», — сказали в ТМК.

Испольнительный директор Брендан Статс сказал, что результаты бурения первых двух скважин Snow Leopard-1 и Snow Leopard-2 дают высокую степень уверенности в геологическом понимании проекта.

ТМК владеет 100% долей в проекте Гурвантэс. Австралийская энергетическая компания Talon Energy получает 33% рабочей доли в проекте в соответствии с существующим двухэтапным соглашением об отчуждении на сумму 4,65 млн долларов, заключенным в феврале 2021 года.

Первоначальное финансирование в размере $1,5 млн выделено на текущую программу бурения и испытаний четырех скважин. Второй этап финансирования в размере $3,15 млн в настоящее время предусмотрен в бюджете для программы пилотных скважин, запланированной на конец этого года, если Talon решит приступить ко второму этапу отчуждения.

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