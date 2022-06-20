Первая женщина-генерал Монголии о расширении женского присутствия и руководящей роли в миротворческих операциях

Бригадный генерал Болор Ганболд

CentralAsia (MNG) - Каждый день миротворцы Организации Объединенных Наций работают над защитой сотен тысяч уязвимых людей в самых нестабильных политических ситуациях и ситуациях в мире, связанных с безопасностью. Гражданский персонал и военнослужащие в миротворческих миссиях поддерживают прекращение огня, предотвращают и реагируют на насилие, расследуют нарушения и злоупотребления правами человека и помогают строить мир, восстанавливать и развивать во многих странах, пострадавших от конфликтов. Поскольку Монголия отмечает свое 20-летие участия в миротворческих операциях ООН, принимая у себя международную конференцию по женщинам-миротворцам с 16 по 18 июня 2022 года, mоngоliа.un.оrg поговорили с первой женщиной-генералом в стране, которая также является бывшей «голубой каской».

Бригадный генерал Болор Ганболд из Монголии в настоящее время возглавляет Управление военной подготовки и образования Генерального штаба монгольских вооруженных сил. В 2010 году она была направлена в Миссию Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде (MINURCAT) и в Миссию Организации Объединенных Наций в Южном Судане (UNMISS) в 2013 году. Она также работала офицером по вопросам поддержания мира в Текущих военных операциях ООН по поддержанию мира. Служба (CMOS) в Нью-Йорке после ее миротворческого развертывания. Тогдашнему полковнику Ганболд было присвоено звание бригадного генерала в День монгольской армии (отмечается 18 марта), что сделало ее первой женщиной-генералом в стране.

«Когда я была подростком, большинство людей моего поколения не могли в полной мере насладиться свободой выбора собственного карьерного пути. Вместо этого нас направляли наши родители. Следуя этой традиции, я выбрала военное училище, как посоветовала мама. К счастью, когда я окончила среднюю школу, Военный университет Монголии впервые начал набирать женщин-кадетов.

Желание молодых женщин

В 2010 году меня направили в MINURCAT в качестве первой монгольской женщины-офицера. Перенесемся в март 2022 года, когда я стала первой женщиной-генералом в своей стране; Я была горда собой, но я также чувствовала тревогу. Я знала, что это больше, чем я. К этому стремились тысячи женщин в военной форме в моей стране. Я считаю очень ценным, что молодые женщины могут вдохновиться моим продвижением по службе и поверить, что они могут добиться того же, что и я.

В среде, где доминируют мужчины, женщины (миротворцы) помогают уменьшать и предотвращать трения и конфликты и предлагать позитивные подходы для эффективного удовлетворения потребностей сообществ, особенно женщин и девочек во время или после конфликтов.

полковник Болор Ганболд (в центре, в темных очках) на базе с другими миротворцами ООН.

Присутствие женщин больше не нужно оправдывать

Однако в начале своего развертывания я заметила, что монгольские женщины-миротворцы сталкиваются с различными препятствиями, мешающими им полностью раскрыть свой потенциал в качестве миротворцев. Например, одна из значительных проблем, с которыми сталкиваются женщины-миротворцы, особенно в воинских контингентах, заключалась в том, что руководство их контингентов редко позволяло им покидать базу для общения с местными жителями. Доступ к принимающим сообществам особенно важен в принципе, но на практике он был очень ограничен вдохновляющими, помогающими и взаимодействующими с женщинами в миротворческом комплексе. Поэтому важно предоставить женщинам-миротворцам больше возможностей для выполнения задач, которые выполняют мужчины.

История показывает нам, что женщины-воины были с древних времен, и в настоящее время женщины служат в зонах конфликтов. Однако мужчин по-прежнему больше, чем женщин в вооруженных силах, и женщины все еще слишком часто ограничиваются вспомогательными ролями, а не боевыми ролями. Это традиционное распределение гендерных ролей препятствует продвижению женщин по службе и мешает им продвигаться по карьерной лестнице и занимать высокие должности в секторе безопасности.

Присутствие женщин больше не должно оправдываться в миротворческих операциях».

Эта история была впервые опубликована в блоге ООН по поддержанию мира.

Примечание редактора: Монголия в настоящее время направляет до 890 военнослужащих в состав миротворческих операций ООН, среди которых женщины составляют 21,43 % личного состава и 7,77 % личного состава, в соответствии с ее обязательствами по реализации Программы «Женщины, мир и Повестка дня безопасности.

источник: mongolia.un.org

перевод смонгольского: Татар С.Майдар

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