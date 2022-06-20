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В Монголии производство и экспорт термически обработанного мяса временно приостановлены

CentralAsia (MNG) -  Кабмин принял решение приостановить производство и экспорт термообработанного мяса и мясных продуктов до конца текущего года для устранения всех нарушений и недостатков, выявленных в ходе недавней проверки, и обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, требований и стандартов.

Главе Главного агентства специализированной инспекции (ГАСИ) Б.Баасандоржу поручено усилить проверки деятельности скотобоен и мясокомбинатов и отозвать лицензии на производство у компаний, нарушивших закон.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ также поручил вице-премьер-министру С.Амарсайхану, министру продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан, мэру Улан-Батора Д.Сумъяабазару и главе ГАСИ Б.Баасандоржу определить контролируемые и ограниченные зоны для термически обработанных мясо и мясопродукты и поэтапное перемещение заводов.

Кабмин также поручил чиновникам улучшить мощности государственных лабораторий, изучить и внедрить единую систему, а также привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.

Технические регламенты производства и реализации мяса и мясопродуктов вводятся в действие по всей стране с 1 января 2023 года. Документ состоит из 10 глав, 41 статьи, 615 положений и пяти приложений.

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