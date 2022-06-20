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Монголия приняла историческое решение начать продовольственную революцию

CentralAsia (MNG) -  Проект постановления о продовольственной безопасности и снабжении был обсужден и одобрен Великим Государственным Хуралом (парламентом).

С принятием этой резолюции Монголия сможет поставлять продовольствие внутри страны. К 2026 году Монголия начнет удовлетворять свои внутренние потребности за счет 19 ключевых продуктов. Не имеющая выхода к морю Монголия, расположенная между двумя великими державами, импортирует 80 процентов своей продукции. Другими словами, импортируется все, кроме мяса, муки и картофеля.

«Сегодняшняя сессия парламента принимает историческое решение, связанное с продовольственной безопасностью и поставками, что является важным вопросом национальной безопасности. В течение следующих пяти лет Монголия приняла конкретные решения для удовлетворения внутреннего спроса на 19 ключевых продуктов. Президент Монголии У.Хурэлсух выступил на заседании 22 мая и представил проект резолюции по продовольственной безопасности. Одобрен проект постановления с 60 статьями. Утверждается пятилетний план действий. В результате монголы смогут полностью решать вопросы продовольственной безопасности и снабжения дома», — сказал глава ОП Я.Содбаатар.

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