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В Улан-Баторе состоялось национальное мероприятие по запуску Глобального проекта «Бизнес и права человека»

CentralAsia (MNG) -  В столице Монголии состоялось национальное мероприятие по запуску глобального проекта «Бизнес и права человека» (B + HR), финансируемого правительством Японии и реализуемого Программой развития ООН.

Хироюки Кобаяши
Хироюки Кобаяши

Г-н Хироюки Кобаяши, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии, и г-жа Нашида Саттар, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Монголии, подчеркнули решающую роль, которую частный сектор может играть в ответственном ведении бизнеса посредством соблюдения прав человека в своих деловых операциях, а также усилия правительства по принятию и реализации Национального плана действий по бизнесу и правам человека.

Нашида Саттар
Нашида Саттар

Г-н Ливио Сарандреа, советник по глобальной политике, бизнес и права человека, ПРООН, рассказал о работе ПРООН в поддержку ответственной деловой практики, г-жа Акико Сато, сотрудник по связям, проект «Бизнес и права человека», ПРООН в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал о текущей ситуации в Бизнес и права человека в Японии.

Глобальный проект B+HR реализуется в 18 странах, включая Монголию, и направлен на наращивание потенциала предприятий и их цепочек поставок в проведении должной осмотрительности в области прав человека, что отражено Руководящих принципах ООН в области бизнеса и прав человека.

источник: UNDP Mongolia

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