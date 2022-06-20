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На востоке Узбекистана в доме нашли тела двух детей со следами убийства

CentralAsia (UZ) -  Тела двух детей нашли в одном из домов в Андижане, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Андижанская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 97 ( Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Предварительное следствие по делу в настоящее время проводится Следственным управлением по тяжким преступлениям областной прокуратуры, — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в настоящее время ведутся поиски подозреваемой в совершении преступления женщины 1995 года рождения, находящейся на седьмом месяце беременности.

Прокурор области взял следствие под личный контроль.

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