Талибы не смогли объяснить докладчику ООН закрытие школ для девочек в Афганистане

- Азия и мир, политика
- 9:29, 20 июня 2022
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CentralAsia (CA) - Талибы в четверг не смогли объяснить ООН закрытие школ для девочек в Афганистане после того, как талибы ранее отступили в течение нескольких часов после объявления об открытии школ для девочек, сообщает Мsn.
Докладчик ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт заявил 16 июня, что «конкретные причины не были названы» для закрытия школ для девочек в Афганистане.
«Причина... они сказали, что технические причины. Конкретные причины не назывались и мне не сказали, что они останутся закрытыми. Я сказал, что комитет будет работать над этим и будет отчитываться», — сказал Беннет в интервью Tolo News.
Политика талибов в отношении женщин демонстрирует «образец абсолютной гендерной сегрегации и направлена на то, чтобы сделать женщин невидимыми в обществе», - заявил журналистам в Кабуле Ричард Беннетт.
«Власти де-факто не смогли признать масштабы и серьезность совершаемых нарушений, многие из которых совершались от их имени», — сказал Беннетт.
Его комментарии прозвучали, когда боевики «Талибана» в четверг разогнали женскую акцию протеста, призывающую к открытию средних школ для девочек. «Пришли разгневанные талибы и разогнали нас», — сказала AFP организатор митинга Муниса Мубариз.
Докладчик ООН ранее завершил 11-дневный визит в Афганистан. Беннет сказал Tolo News, что афганские женщины должны играть полноценную роль в обществе в соответствии с международными стандартами в области прав человека.
«Это трагедия, что девочки пропускают почти один год обучения в средней школе. Это важное поколение. Поколение, которое должно быть… чтобы стать будущим Афганистана, и женщины должны играть полноценную роль в афганском обществе в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — сказал он.
Как сообщает Tolo News, многие собрания исламских ученых и правозащитников призывали талибов вновь открыть школы для учениц старше шестого класса.
После просьбы религиоведов в Бадгисе вновь открыть школы для девочек выше шестого класса, бывший президент Хамид Карзай в Твиттере призвал талибов уважать голос афганского народа и религиоведов и вновь открыть школы для девочек.
Как сообщает Tolo News, школы для девочек после шестого класса были закрыты более 270 дней. «Мы обеспокоены тем, что у нас отобрали наши права. Это основное право обеспечивается религией и государством», — сказала студентка Сехат.
Афганских женщин ожидает безрадостное будущее из-за ряда ограничений, введенных талибами в отношении аспектов их жизни в течение десяти месяцев после прихода к власти в Афганистане.
Женщинам больше не разрешается путешествовать без сопровождения родственников мужчин. В общественном транспорте проводятся выборочные проверки, чтобы убедиться, что женщин действительно сопровождают мужчины-родственники, а такси и автобусы часто отказываются брать пассажиров-женщин в первую очередь, чтобы избежать гнева полиции нравов «Талибана».
В течение двух десятилетий военной интервенции под руководством США в Афганистане женщины и девочки добились незначительных успехов в глубоко патриархальной стране.
Некоторые афганские женщины поначалу выступали против новых ограничений талибов, проводя небольшие акции протеста, требуя права на образование и работу. Но сторонники жесткой линии вскоре схватили зачинщиков, удерживая их без связи с внешним миром, отрицая, что они были задержаны. После их освобождения большинство из них замолчали.