Спецпредставитель президента Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с главой МИД талибов

CentralAsia (UZ) - Спецпредставитель президента Узбекистана по иностранным делам Абдулазиз Камилов 19 июня прибыл в столицу Афганистана Кабул. Об этом сообщает министерство иностранных дел временного правительства Афганистана.

Как отмечается, в Кабуле состоялась встреча с исполняющим обязанности главы временного правительства (Талибана) Амирханом Муттаки. По словам заместителя официального представителя МИД Хафиза Зийи Ахмада, в составе узбекской делегации также входит спецпредставитель по Афганистану Исматулла Эргашев.

В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления и развития двусторонних отношений в сфере торговли и транзита, а также ситуация в области безопасности. Муттаки также поздравил Абдулазиза Камилова с назначением на новую должность.

«Благодарю Узбекистан за политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество с Афганистаном», — сказал он.

Муттаки пригласили принять участие в международной конференции по Афганистану в Ташкенте в конце июля. Правительство соседней страны изъявило желание направить в Узбекистан делегацию во главе с представителями Министерства торговли.

В конце июля в Ташкенте пройдет международная конференция высокого уровня по Афганистану.